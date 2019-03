CALCIOMERCATO NAPOLI FORNALS CLAUSOLA / A partire dalla prossima estate il Napoli riprenderà la propria rincorsa ai vertici della Serie A. Per farlo si affiderà a qualche movimento importante di calciomercato, soprattutto in ottica giovani.

Tra i principali obiettivi spicca il 23enne del, Pablo, già cercato a gennaio e che potrebbe presto tornare in auge. Stando a quanto svelato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" il presidente Aureliosarebbe pronto a mettere sul piatto i 30 milioni di euro della clausola rescissoria in vigore sul contratto del centrocampista spagnolo. Fornals andrebbe, in caso di approdo all'ombra del Vesuvio, a rinforzare una colonia iberica già ben rappresentata dai vari Albiol, Fabian e Callejon.