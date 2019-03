p>JUVENTUS ATLETICO MADRID CONVOCATI / Sono quattro i calciatori dellache non prenderanno parte alla sfida contro l'Atletico Madrid: per l'impresa Champions Allegri non potrà contare su

Ecco la lista completa: 1 Szczesny 3 Chiellini 4 Caceres 5 Pjanic 7 Ronaldo 10 Dybala 14 Matuidi 17 Mandzukic 18 Kean 19 Bonucci 20 Cancelo 21 Pinsoglio 22 Perin 23 Emre Can 24 Rugani 30 Bentancur 33 Bernardeschi 37 Spinazzola 41 Nicolussi Caviglia

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui