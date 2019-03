CALCIOMERCATO ATALANTA UFFICIALE ADNAN ALI / AliAdnan riparte dalla Major League Soccer. Il terzino - come si legge sul sito ufficiale dell'Atalanta - lascia i bergamaschi in prestito per vestire la maglia del VancouverWhitecaps.

