CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GUNDOGAN / La scadenza del contratto con il Manchester City è a giugno 2020, le trattative per il rinnovo non sono ancora arrivate al punto di svolta e così Ikay Gundogan non nasconde la possibilità di lasciare il club inglese. Lo fa in alcune dichiarazioni riportate dal 'Daily Mail' dove spiega: "Non ho ancora deciso il futuro, altrimenti avrei firmato.

Siamo in trattativa, ma non sento pressione: ne parleremo di nuovo al termine della stagione, in questo momento il mio obiettivo principale è pensare al campo, siamo impegnati su quattro fronti. Verrà poi il giorno in cui dovremo prendere una decisione: il mio prossimo contratto potrebbe decidere dove finirò la carriera".

Gundogan ha spiegato cosa lo porterà a decidere per il rinnovo o l'addio: "E' una scelta personale, ogni giocatore è diverso: qualcuno è attratto da nuove sfide. Io sono aperto a nuove sfide". Il tedesco è stato accostato anche a Juventus ed Inter e in caso di mancato rinnovo, l'addio al City potrebbe arrivare già in estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui