Calciomercato Juventus, scatto Manchester United: si complica il piano portoghese

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED RUBEN DIAS JOAO FELIX / È il ManchesterUnited il principale rivale della Juventus nella corsa ai gioiello del Benfica. Almeno secondo il britannico 'The Sun' che nella giornata di oggi ha rilanciato le voci sul forte interessamento dei 'Red Devils' per Ruben Dias e Joao Felix, due nomi per i quali la dirigenza inglese sarebbe addirittura pronta a spendere qualcosa come 180 milioni di euro.

Entrambe le società sono in ottimi rapporti con il potente manager Jorge Mendes che è stato a Torino e lavora al futuro del centrale e del trequartista delle 'Aquile' portoghesi, ma secondo il tabloid britannico è soprattutto lo United a muovere passi concreti in questi giorni. Alcuni emissari importanti, infatti, erano in Croazia giovedì per la gara del Benfica sul campo della Dinamo Zagabria e continueranno a lavorare da vicino all'operazione.

La novità, però, è che la priorità assouta degli inglesi sarebbe il difensore centrale Ruben Dias, visto che nel reparto il tecnico Solskjaer (che dovrebbe essere confermato) ha assoluta necessità di rinnovare con elementi dal rendimento assicurato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui