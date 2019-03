INTER SPAL BONIFAZI / Kevin Bonifazi è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 2-0 della Spal a 'San Siro contro l'Inter: "Peccato per la deviazione su Politano, magari l'esito sarebbe cambiato e anche la partita. Siamo partiti bene, giocando con determinazione e agonismo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abbiamo intimorito l'Inter per un tempo, poi dopo l'1-0 non siamo stati capaci di reagire ma in quelle situazioni non è mai facile giocare. Questa sconfitta non intacca la nostra fiducia, dobbiamo continuare a mettere in campo quello che ci chiede il mister. Adesso ci aspettano gare difficili con grandi squadre e scontri diretti: dobbiamo cercare di fare più punti possibili e uscire da questa situazione".