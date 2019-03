Calciomercato Real Madrid, possibile esonero: parla Solari

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO REAL MADRID SOLARI / Al centro di voci sull'esonero dopo l'eliminazione dalla Champions League , Santiagoha fatto il punto sul: "Esonero? Queste non sono valutazioni che devo fare io, il nostro obbligo è di andare a Valladolid e fare il meglio che possiamo. Siamo tutti di passaggio, ancora di più in una posizione come questa - spiega in conferenza stampa - A quelli che non sono stati all'altezza del Real, l'ho detto.? Mi sembra bello che viaggi con noi per sostenerci da capitano".