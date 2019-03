CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI ZHANG PARATICI / Continua a tenere banco in casa Inter la vicenda Icardi. Nonostante il nuovo incontro tra la società nerazzurra e l'entourage dell'attaccante, il futuro dell'argentino sembra ormai scritto.

Come rivelato su Twitter da Maurizio, lasarebbe in forte pressing sull'ex capitano in vista della prossima estate. Il giornalista afferma addirittura che "il presidente Stevensarebbe furibondo conperché telefonano tutti i giorni a Icardi e aper convincerli ad andare alla Juventus".

Come anticipato da 'Calciomercato.it', le parti sarebbero ancora distanti sul fronte rinnovo e clausola rescissoria.

