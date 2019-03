CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES / Obiettivo Champions League, ma intanto il Milan guarda anche al mercato in vista della prossima stagione. Obiettivo: giocatori giovani e dalle grandi potenzialità.

In questo senso tra gli obiettivi rossoneri ci sarebbe anche, giocatore attualmente in forza alloche ben conosce il campionato italiano avendo giocato in Serie A con le maglie di. Per altre notizie di mercato Milan CLICCA QUI

Il lusitano classe 1994 piace molto, oltre che ai rossoneri, anche ad altri club europei. Secondo 'Rai Sport', i meneghini avrebbero però un vantaggio. Il padre del giocatore era infatti uno scout per il Milan in Portogallo e avrebbe ottimi rapporti con Leonardo e Maldini, vertici della dirigenza rossonera. Fernandes potrebbe liberarsi dallo Sporting CP per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

