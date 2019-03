Calciomercato Milan, futuro Zapata: parla Gattuso

CALCIOMERCATO MILAN FUTURO ZAPATA GATTUSO / Non ci sono grosse novità sul futuro di Zapata. Il centrale colombiano, in scadenza di contratto, è risultato decisivo durante la fase più delicata della stagione del Milan, quando Gattuso doveva fare i conti con un'emergenza totale soprattutto in difesa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Al calciatore è stato offerto un nuovo contratto ma l'ex Villarreal e Udinese non ha ancora dato una risposta: "So che il Milan ha proposto un anno di contratto, no so altro - ammette Gattuso durante la conferenza stampa della viglia di Chievo-Milan - Gli mancano due blocchi di lavoro per tornare a disposizione, dalla prossima settimana potrebbe tornare a disposizione".