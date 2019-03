Calciomercato Roma, Monchi saluta: i motivi dell'addio e i dettagli sull'Arsenal

CALCIOMERCATO ROMA ADDIO MONCHI ARSENAL / Dopo meno di due stagioni termina l'era Monchi. Una rivoluzione che non si è mai completamente attuata, per vari motivi. A partire dalla costruzione di uno staff veramente suo, che il dirigente spagnolo inizialmente non ha mai voluto attuare per non sconvolgere gli equilibri con la parte italiana della dirigenza, affidandosi molto ai collaboratori nostrani. Tra i motivi dell'addio, c'è sicuramente la difficoltà nello gestire le pressioni e le critiche, ma attribuire solo a questo aspetto la separazione dalla Roma sarebbe un errore.

Calciomercato Roma, addio Monchi: tutti i motivi

L'ex Siviglia è da un po' di tempo che pensa di lasciare e ha iniziato a vacillare addirittura nel gennaio 2018, quando spingeva per la chiusura della cessione di Nainggolan in Cina, arrivata poi in estate all'Inter. Un malumore e un malessere che non è più scomparso e che, ad esempio, ha influito anche sul mancato mercato dello scorso gennaio, quando ha confidato a procuratori e intermediari più intimi tutti i suoi dubbi sulla permanenza nella Capitale.

Calciomercato Roma, Monchi Arsenal i dettagli

Legando il suo futuro a Di Francesco ha di fatto preso coscienza di aver fatto alcuni errori sul mercato, rendendosi conto che l'allenatore non era l'unico colpevole. Il progetto era quello di creare una Roma che potesse durare negli anni, ma si è trovato a dover fronteggiare una serie di difficoltà dopo il caso. Sa di non aver dato tutto il suo contributo e si è reso conto in corso d'opera che alcuni acquisti, come quelli di, erano troppo onerosi per il club giallorosso. Anche per questo, Monchi ieri ha salutato tutti e non ha mai preso parte alla trattativa Ranieri.

Non a caso, già da tempo sono iniziati i contatti tra Monchi e l'Arsenal. Caldeggiato dall'ala spagnola dei Gunners, l'ex Siviglia non era l'unico candidato del club londinese che ha però incontrato il muro dell'Ajax sul fronte Marc Overmars. Una volta registrata l'impossibilità di arrivare al dirigente olandese, la dirigenza di Londra ha accelerato sul fronte Monchi, raggiungendo un'intesa di massima che andrà ora confermata con i fatti e con la firma sul contratto.

Eleonora Trotta e Daniele Trecca

