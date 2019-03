PSG MANCHESTER UNITED NEYMAR / Continua la maledizione Champions per il Psg: i francesi escono agli ottavi di finale di Champions perdendo 3-1 in casa contro il Manchester United.

Una gara decisa dal rigore assegnato dal Var al 90': una decisione contro la quale si scaglia in maniera pesante, assente per infortunio. "È una vergogna - dice in una storia Instagram - Ci sono quattro persone che non capiscono di calcio che guardano dei replay. Questo non esiste". Il brasiliano poi chiede dove avrebbe dovuto mettersi il braccio il suo compagno di squadra.