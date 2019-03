CHAMPIONS LEAGUE PORTO ROMA FORMAZIONI DIRETTA TV / In corso gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Stasera è il turno della Roma, che scende in campo in casa del Porto per difendere il vantaggio di 2-1 maturato all'andata grazie alla doppietta di Nicolò Zaniolo. La qualificazione ai quarti di finale sarebbe davvero importante per i giallorossi, che hanno vissuto fin qui una stagione di alti e bassi. Momento molto particolare dopo il ko per 3-0 nel derby contro la Lazio, gara che si annuncia come il vero spartiacque dell'annata per la squadra di Di Francesco. Andiamo a fare il punto a poche ore da Porto-Roma con le ultimissime sulle formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vederla in tv.

Porto-Roma, le ultime di formazione

Eusebio Di Francesco ieri ha annunciato di non voler abbandonare il 4-3-3, anche se è possibile che abbia fatto pretattica. Non si esclude, infatti, che la Roma ricorra al 3-4-3, per dare maggiore compattezza al reparto arretrato. In retroguardia, sicuri del posto Manolas e Marcano, con Fazio in panchina dopo i disastri del derby. Si candida per un posto da titolare Karsdorp. Zaniolo, in caso di 4-3-3, pronto a giocare da mezzala, davanti sicuri Dzeko ed El Shaarawy con Perotti che potrebbe completare il trio d'attacco. Il Porto dovrà fare a meno di Aboubakar, ma Conceiçao e soci dovranno fare la partita per ribaltare il risultato. Largo dunque a un 4-3-3 molto offensivo con Corona e Brahimi a supportare Marega e con Otavio pronto a partire dalla linea dei centrocampisti inserendosi di continuo.

Porto-Roma, le probabili formazioni:

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo, Otavio; Corona, Marega, Brahimi.

Allenatore: Conceiçao

ROMA (4-3-3):Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; De Rossi, Zaniolo, Pellegrini, Perotti Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Porto-Roma, dove vederla in tv e in streaming

La gara di Champions League tra Porto e Roma sarà visibile per gli abbonati 'Sky' sul canale satellitare Sky Sport Uno (201) ma anche, in chiaro, su Rai Uno. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili. A disposizione anche lo streaming gratuito offerto dall'applicazione Rai Play sui medesimi dispositivi.

Calciomercato, Porto-Roma: da Herrera al futuro di Di Francesco

Gara importante, quella dello stadio Do Dragao, per gli esiti della stagione della Roma e anche per gli sviluppi di calciomercato che può portarsi dietro. Occhi puntati, e non potrebbe essere altrimenti, sul futuro di Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma è all'ennesimo bivio in questa stagione: il ko con la Lazio ha tolto nuovamente certezze e in caso di eliminazione per Di Francesco l'esonero sarebbe pressoché automatico. Nelle ultime ore, si è parlato anche di un'ipotesi di dimissioni a prescindere dal risultato di questa sera e lo stesso Di Francesco ha mandato un messaggio piuttosto chiaro alla Roma. Particolare attenzione dunque a quello che succederà sul terreno di gioco, con possibili ribaltoni in vista in caso di eliminazione dei giallorossi. Tre i possibili sostituti di Di Francesco stando agli ultimi rumours. In ottica calciomercato Roma, resta sempre caldo, poi, il nome di Hector Herrera, vecchio pallino dei giallorossi. Il centrocampista messicano andrà in scadenza di contratto con il Porto a giugno. Su di lui, anche altre squadre italiane, come Inter e Milan. Le compagini nostrane tengono d'occhio anche Brahimi, per il quale l'Inter avrebbe già presentato un'offerta e seguito anche da Milan e Lazio. Tra i Dragoes, un altro pezzo pregiato è sicuramente Militao, finito nel mirino della Juventus, anche se il Real Madrid sembra decisamente in vantaggio per quanto riguarda il difensore, con il Manchester United pronto a sfidare apertamente i Blancos.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui