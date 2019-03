CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Un'Inter di ferro davanti ad Handanovic. Definito il colpo Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid, l'Ad Marotta punta a definire il prima possibile il rinnovo di Milan Skriniar, le cui trattative sarebbero in fase avanzata e destinate alla fumata bianca.

Il club nerazzuro - scrive il 'Corriere dello Sport' - potrebbe presto blindare l'ex Sampdoria fino al 2023 o 2024 con un ingaggio di 3 milioni di euri più bonus.

i sarebbe raffreddata invece la pista Andersen dalla Sampdoria, mentre Bastoni - ora al Parma - potrebbe restare un altro anno in prestito per continuare il percorso di maturazione. Difficile infine il riscatto di Cedric Soares, con l'Inter che tornerebbe a farsi viva per Darmian con il Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui