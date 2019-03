Porto-Roma, Di Francesco si gioca il futuro senza certezze: i dubbi su modulo e uomini

PORTO ROMA DI FRANCESCO / Il countdown è iniziato. Domani Eusebio Di Francesco si giocherà la permanenza sulla panchina della Roma in casa del Porto. Una sfida fondamentale che in palio non mette solamente la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

L'allenamento della vigilia non ha sciolto tutti i dubbi del tecnico giallorosso che ha provato anche la difesa a tre, nonostante sia più probabile l'utilizzo del 4-2-3-1, Per quanto riguarda gli uomini, nelle ultime orestanno insidiando, mentre in attacco a sinistra c'è il ballottaggio tra

Con il 4-2-3-1, non è da escludere la conferma di Zaniolo nel ruolo di attaccante di destra, con Pellegrini trequartista e uno tra Cristante e Nzonzi al fianco di De Rossi.

