Calciomercato Milan, ecco le cifre del rinnovo di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Le prestazioni di Gianluigi Donnarumma sono tornate eccellenti. L'estremo difensore del Milan ha blindato la sua porta e anche grazie a lui i rossoneri sono risaliti fino al terzo posto in classifica. In estate, verrà sicuramente ridiscusso il suo contratto, in scadenza nel 2021.

Come riportato da 'Sportmediaset', si confermano i rumours delle ultime settimane con l'intenzione di allungare l'accordo fino ale alzare l'ingaggio, al momento fissato a 6 milioni l'anno. Possibile l'approdo a quota 7 milioni, per continuare un matrimonio che oggi, dopo i dissapori di un po' di tempo fa, sembra davvero felice.