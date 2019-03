CALCIOMERCATO NAPOLI LAINER / L'ha sfiorata in estate, ora se la ritrova da avversaria. Stefan Lainer sbarca finalmente a Napoli, ma per difendere i colori del Salisburgo e con l'obiettivo di far male quella formazione azzurra che ha sognato.

"Quando ho saputo che il Napoli era interessato a me e che aveva fatto una proposta concreta per prendermi, mi sono sentito onorato - esordisce Lainer in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' -. Indipendentemente dal motivo, la trattativa non è andata a buon fine e ora sono concentrato solo sul Salisburgo. Cosa mi intrigava del NapolI? Già lo status del club è sufficiente, ma la possibilità di giocare permi stimolava molto. Insomma, parliamo di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio".

Quindi il terzino austriaco classe '92 dribbla la domanda sul futuro: "Sono sincero: sono concentrato solo ed esclusivamente sul Salisburgo e sul far bene in questa stagione. Per tutto il resto, per qualsiasi altro discorso, c'è tempo. E non è questo il momento giusto per pensare ad altro".

