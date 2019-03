CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic è uno dei nomi più in voga in questo periodo sul mercato. Il centrocampista croato potrebbe infatti non rinnovare il contratto con il Barcellona e cambiare maglia la prossima estate. L'Inter è vigile sulla situazione, ma occhio ad un possibile inserimento anche della Juventus come rivela il portale 'Don Balon'.

Potrebbe quindi profilarsi un duello tra Paratici e Marotta per il vice-campione del mondo, con la 'Vecchia Signora' che su spinta anche diavrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore. 'CR7' preferirebbe infatti Rakitic all'ex compagno ai tempi del Real James Rodriguez. Occhio però alla concorrenza delle altre big estere ed in particolare a PSG e Bayern Monaco.