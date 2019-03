CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Cosa ne sarà di Icardi? La domanda continua a scuotere le giornate dell'Inter, ormai divise tra il campo e quel che accade intorno all'attaccante argentino. La settimana scorsa è passata via senza nessun chiarimento tra le parti, tra la lettera di Icardi e le dichiarazioni di Wanda Nara.

Questa che si apre oggi dovrebbe essere la settimana della verità, almeno per quel che riguarda l'aspetto più legato al terreno di gioco: è atteso, infatti, un vertice tra dirigenti, Icardi eal termine del quale si capirà se e quando l'argentino tornerà a disposizione in vista di un rush finale difficile tra Europa League e corsa alla Champions.

Un faccia a faccia che non è avvenuto oggi: nonostante la presenza ad Appiano Gentile di tutta la dirigenza nerazzurra (Marotta, Ausilio e Gardini) non è avvenuto l'incontro con Icardi. Vertice che, allo stato attuale, non è previsto neanche per domani, anche se la possibilità di un incontro non è da escludere totalmente.

