ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Giovinco realizza la sua prima doppietta in Arabia, che vale tre punti importanti per l'Al-Hilal e lo consocra ad eroe di giornata. Lanzafame ci impiega appena due minuti invece, per mettere a segno due gol nel campionato ungherese da subentrato. In Francia brilla la stella di Balotelli, che in semirovesciata apre le danze nel 2-0 rifilato dal Marsiglia al Saint-Etienne ed esulta sfoggiando una story su Instagram.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 7 – Un tiro a giro molto bello, su assist di Hazard, e il centrocampista Blues mette la firma sul prezioso 2-1 ottenuto in casa del Fulham. Poi anche il solito giallo, ma stavolta sono solo elogi per lui.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6 - Ci mette un mezzo zampino nell'azione che porta alla rete di Jorginho, propiziando l'assist decisivo di Hazard. Buona comunque la sua prestazione, anche se a fine primo tempo viene graziato dal giallo.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Arcigno, attento, tempestivo nelle chiusure. Una certezza ormai per la retroguardia del West Ham, che piega 2-0 il Newcastle.

NON HANNO GIOCATO: Davide Zappacosta (Chelsea), Adam Masina (Watford), Matteo Darmian (Manchester United)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 6,5 - Prosegue il buon momento del Chelsea, che dopo la vittoria ottenuta sul Tottenham piega anche le resistenze del Fulham, pur non senza difficoltà. La squadra però è in ripresa, e ciò che conta sono i tre punti per restare a -2 dallo United quarto.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 6,5 - Una semirovesciata dal centro dell'area piccola, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è la firma che SuperMario mette sul match interno vinto con il Saint-Etienne, spianando così la strada ai compagni per i tre punti. Salgono a tre i centri in appena cinque partite disputate con la maglia del Marsiglia.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Gianluigi Buffon (Psg), Marco Verratti (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Niente da fare nella sconfitta rimediata in casa del Leverkusen. Non riesce a creare problemi ai padroni di casa.

GIULIO DONATI (Magonza) 5,5 - In campo per 87', si fa ammonire prima di abbandonare il terreno di gioco in favore di Kunde-Malong.

E l'Hertha piega il Magonza 2-1.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Daniele Verde (Valladolid), Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 5 - Sfortunato il suo esordio nella nuova stagione, in quanto si rende protagonista di uno sfortunato autogol che riapre temporanemante le sorti del match, comunque vinto, contro il Tianjin Teda al 70'.

EDER (Jiangsu Suning) 7 - Ricomincia da dove aveva lasciato, ovvero dal gol. Suo il rigore che raddoppia le marcature nella vittoria casalinga ottenuta sul Tianjin Teda con un 3-2 sofferto ma pirotecnico.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6 - Non segna, ma il suo Shandong riesce comunque a fare sua la partita piegando le resistenze del Beijing Renhe 1-0, partendo col piede giusto in questo campionato.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7 - Vittoria netta, nonostante una doppia ammonizione costringa la sua squadra a giocare in dieci uomini già dal 26'. Tuttavia regola il Tianjin Tianhai con un secco 3-0 che non lascia spazio a dubbi.

RESTO DEL MONDO

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) - Il Kasimpasa giocherà con il Trabzonspor alle 18:00.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) 6 - Titolare nell'1-1 casalingo con il Krasnodar, non riesce ad evitare il pareggio di Pereyra al 25'.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 8 - Una doppietta provvidenziale la sua, che permette all'Al-Hilal di avere ragione dell'Al-Faysaly. Finisce 2-1 e lui è l'eroe indiscusso del match. Dopo il Canada, Giovinco ha già conquistato l'Arabia.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 7,5 - Entra all'84' ma fa in tempo a mettere a segno addirittura una doppietta che chiude il match sul tennistico punteggio di 7-0 sull'inerme DVTK. E in classifica marcatori raggiunge quota dieci e il primato.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5 - Sconfitta interna col Paok. Non riesce ad impensierire la retroguardia ospite.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) - Il Craiova ospiterà l'Astra alle 19:00.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

GABRIEL PALETTA (JIANGSU SUNING) 5

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 5

TOP

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 7

DAVIDE LANZAFAME (FERENCVAROS) 7,5

SEBASTIAN GIOVINCO (AL-HILAL) 8

