ROMA DERBY / La pesante sconfitta nel derby non poteva passare sotto traccia: acque agitate in casa Roma a quattro giorni da una sfida fondamentale come il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto.

Il ko non è andato giù a società e tifosi, infuriati dopo il 3-0 di ieri sera: così torna in bilico la posizione di Eusebio

Andare avanti in Champions e riprendersi il quarto posto sono gli obiettivi che la società non vuole fallire e per raggiungerli serve un immediato cambio di passo: per questo Di Francesco, tra i più bersagliati dopo la debacle nel derby, non può sbagliare l'appuntamento Champions. La vicina gara contro il Porto diventa così uno spartiacque non soltanto per la stagione della squadra ma anche per il futuro immediato dell'allenatore: una eventuale eliminazione dalla Champions farebbe tornare ad essere molto concreta l'ipotesi esonero. Nel frattempo Paulo Sousa, da mesi accostato alla panchina della Roma per l'eventuale successione di Di Francesco, starebbe tenendo in stand-by la trattativa con il Bordeaux in attesa di una chiamata da parte dei giallorossi. Giorni decisivi, dunque, in casa Roma.

Bruno De Santis-Eleonora Trotta

