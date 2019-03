NAPOLI JUVENTUS FORMAZIONI / "Vale due terzi di scudetto": Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa Napoli-Juventus, posticipo domenicale della 7a giornati di ritorno. Allo scontro al vertice le due compagini si presentano distanti in classifica: 13 i punti di vantaggio dei bianconeri sugli azzurri, così non perdendo la squadra piemontese metterebbe quasi definitivamente in archivio la questione scudetto. Proprio quello che non vuole Ancelotti che spera di conquistare i tre punti e tenere una fiammella di speranza ancora accesa. Ma come scenderanno in campo le due squadre?

Ancelotti ha tutti a disposizione tranne Albiol: dubbi in difesa e in attacco, con il tecnico di Reggiolo che potrebbe ripresentare la squadra 'Champions' con Maksimovic sull'out destro.

In questo caso al centro della difesa giocherebbeal fianco di, mentre sull'out mancinoè favorito su Hysaj (che potrebbe giocare anche a destra) e il recuperato Mario Rui. Pochi dubbi a centrocampo dove si vedrà con ogni probabilità il quartetto titolare 'post Hamsik':a destra,al centro,a sinistra; altro dubbio in attacco:si giocano due maglie, con il numero 24 e il polacco grandi favoriti.

Sul versante bianconero, recuperati Pjanic e Cristiano Ronaldo che partiranno dal primo minuto. In difesa Bonucci e Chiellini con Cancelo ed Alex Sandro sulla fasce. Centrocampo con Matuidi e uno tra Bentancur e Emre Can ai lati di Pjanic. In attacco dovrebbe restare fuori Dybala: Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi il tridente offensivo.

