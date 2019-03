Lazio-Roma, tegola giallorossa: formazioni ufficiali!

LAZIO ROMA TEGOLA MANOLAS / AGGIORNAMENTO ORE 19.23 - La formazione ufficiale della Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

ORE 19.14 - La formazione ufficiale della Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

ORE 19.09 - Come appreso dagli inviati di Calciomercato.it, Immobile farà riscaldamento insieme ai compagni, tra i quali sono compresi Caicedo e Correa.

Nella formazione di Inzaghi, Luis Alberto previsto come mezzala, con Parolo in panchina per scelta tecnica.

ORE 19.13 - Scelto il sostituto di Manolas: al suo posto spazio per Juan Jesus dal primo minuto

Brutte notizie per la Roma in vista del derby di stasera contro la Lazio, valevole per la 26a giornata di Serie A. Kostas Manolas, infatti', non sarà tra i titolari in campo a causa di una influenza intestinale. Accanto a Fazio, quindi, il tecnico Di Francesco dovrebbe schierare uno tra Marcano e Juan Jesus.

