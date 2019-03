Lazio-Roma,Immobile verso il forfait: le ultime di CM.IT

LAZIO-ROMA IMMOBILE DERBY INZAGHI - Immobile verso il forfait contro la Roma. In mattinata a Formello, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha provato Correa e Caicedo in attacco in vista del derby di questa sera. Immobile ha accusato ancora fastidio al flessore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante dovrebbe fare un provino all'Olimpico, non vuole mancare , ma al momento non filtra ottimismo. In difesa confermato, mentre sulla destra a centrocampoè in vantaggio su. Questa la probabile formazione: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Caicedo.