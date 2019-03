CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA / Nicolò Barella supera l'esame Inter. Tra i migliori in campo nella vitttoria odierna del Cagliari, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine match: "Voci di mercato? Non devo dirlo io.

Per me è solo uno stimolo per fare sempre meglio, aiutare la squadra, andare in campo e dare tutto quello che posso. E' la maglia della mia città. Le voci sono solo uno stimolo - le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport' - Idolo? Ho sempre detto che un giocatore che mi è sempre piaciuto è? Livello troppo alto per me. Per chi tifo? Per il Cagliari e basta".