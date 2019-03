LAZIO ROMA CONFERENZA DI FRANCESCO / La Roma di Eusebio Di Francesco giocherà domani il derby contro la Lazio. Il tecnico dei giallorossi in conferenza stampa presenza il match, fondamentale per la corsa Champions League, che andrà in scena domani nella Capitale alle ore 20.30.

Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Serie A CLICCA QUI

Segui con Calciomercato.it le parole del mister:

INSIDIE - "Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare al match. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Insidie? Sono quelle del derby, di fronte avremo una squadra abile a ribaltare le situazioni. Sarà una partita difficile, ha una grande qualità. Occhio a Correa molto bravo nell'uno contro uno. Non sto qui a dirvi come giocherò domani"

ZANIOLO - "Non deve essere tanto tranquillo, deve essere concentrato, determinato e cattivo come negli allenamenti.

Non vado a caricare la gara nei suoi confronti, sarà uno dei protagonisti, ma lasciamolo tranquillo in questo senso"

MANOLAS - "Sarà disponibile perché si è allenato ieri completamente con la squadra, ha recuperato dal problema alla caviglia che sembrava più importante. Oggi farà la rifinitura ma è a disposizione. El Shaarawy? Sta bene, è un giocatore importante ma non può giocare solo e quello che sta facendo meglio è mettersi a disposizione dei compagni. Deve ancora migliorare. Juan? Veniva da un lungo infortunio, Ivan aveva fatto un'ottima gara col Chievo. Marcano ha avuto questa nuova chance. Ho fiducia in tutti e due. Marcano è più bravo di testa di Juan, che è più veloce e di gamba".

INFORTUNI - "Non mi piace parlare di questo, non vanno creati alibi, non è questo il motivo perché la Roma ha 44 punti e sono quelli che si merita per ciò che ha determinato. In alcune poteva fare meglio, nelle ultime siamo stati fortunati in altre non è andata come doveva andare. Ritengo che siamo dove meritiamo e ci possiamo giocare gli ottavi con il Porto ed è una cosa totalmente positiva"

DE ROSSI - "Per me è sempre un'incognita, ma nell'ultimo periodo ha dato continuità a determinati allenamenti e sta dando buone risposte. Ne può fare tutte e due o una, con certezza risposte non le so dare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui