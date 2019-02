LAZIO ROMA PAROLO / Sale l'attesa per il derby di sabato sera tra Lazio e Roma. Marco Parolo, centrocampista biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Dopo che lo vivi la prima volta, capisci cosa è il derby, gli occhi dei tifosi cambiano completamente, si trasformano.

Dopo che entri in questo mondo, il derby per te è qualcosa di importante - le sue parole a 'Dazn' - Avversari? Non sentiamo nessuno, restiamo concentrati su noi stessi. Ci si saluta a fine partita. Mental coach? Non ci ho mai pensato, ho fatto un mio percorso, ho passato momenti alti e momenti bassi. Ho avuto la forza di capire quando ho sbagliato e perché. Con gli anni ti rendi conto che devi fare delle grosse analisi tue. E' giusto che la gente critichi, fa parte del nostro mondo. Noi dobbiamo restare concentrati. In quei momenti devi saper tirar fuori qualcosa in più. Cosa è il derby? Energia, perché è una partita che ti prosciuga".