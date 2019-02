p>CALCIOMERCATO GENOA PALACIOS / Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino 'Olé', ilavrebbe avanzato un'offerta da 5 milioni di euro più due di bonus per Matias, 16enne centrocampista del Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La risposta del club argentino non si è fatta attendere: nonostante si tratti di una cifra comunque importante per un calciatore giovanissimo come Palacios (2002), il presidente Matías Lammens e la dirigenza del San Lorenzo avrebbero rifiutato l'offerta. A soli 16 anni, Matias è stato convocato per il Sub 20 nella selezione argentina mentre attualmente è aggreggato al Sub 17.

