Calciomercato Empoli, clamoroso: Oberlin già ai saluti?

CALCIOMERCATO EMPOLI OBERLIN - Lo scorso 31 gennaio, a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale, l'Empoli mise a segno il colpo Dimitri Oberlin, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Basilea.

Il 21enne attaccante svizzero di origini camerunesi ha giocato 71 minuti in due gare in, ma la sua avventura italiana potrebbe già essere giunta al capolinea. Secondo quanto si legge su 'blick.ch', infatti, l'gli avrebbe fatto un'offerta ricchissima: un contratto triennale da 10 milioni di euro. Il Basilea sarebbe d'accordo, ma dovrebbe pagare una penale ai toscani. Il mercato inchiude domani: non sarà facile chiudere l'affare.