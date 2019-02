CALCIOMERCATO ROMA MONCHI DI FRANCESCO / A pochi minuti dal match tra Frosinone e Roma, in programma questa sera al Benito Stirpe, il direttore sportivo giallrosso Monchi è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Lo spagnolo ha risposto alle dichiarazioni del tecnicosul suo futuro: "Il mister si fida di me? Beh, sono il direttore sportivo, sapete perfettamente qual è il mio pensiero su Di Francesco, per me è bello sentire queste parole da lui. Non è un sacrificio per me avere fiducia nel suo lavoro, in quanto nutro per lui grandissima stima".