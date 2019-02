BOLOGNA JUVENTUS MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato la partita di domani contro la Juventus in campionato: "Abbiamo un solo un modo di giocare, al di là dell'avversario.proveremo a giocare una partita seria. Incontreremo una tra le squadre più forti d'Europa: vediamo cosa succederà. Non sarà facile né per noi né per loro".

Sull'assenza dei gol dei centrocampisti - "Ci mancano gol da tutti. Dobbiamo migliorare. Stiamo creando occasioni da gol, senza riuscire a segnare. La squadra gioca e crea, questo è un segnale. Arriverà anche il gol. Stiamo lavorando per migliorare".

Sulle assenze - "Ci saranno tutti tranne Palacio. Ho una notte per pensare. Vediamo cosa ci dice il cuscino, come dice Benitez.

Da lunedì tornerà anche Rodrigo, e sarà pronto per Udine. Domani non farà calcoli".

Sulla voglia di riscatto della Juventus - "Non esiste una squadra imbattibile: ce lo ha mostrato lo scorso mercoledì. Noi sappiamo come gioca la Juve. Possiamo metterli in difficoltà, con coraggio, con fiducia e determinazione. Ce la giocheremo".

Su cosa rappresent la Juventus - "Un avversario da battere da giocatore, da allenatore. La Juventus è anche un modello per tutti, è unica a livello europeo. Bisogna seguirla come esempio e come gestione. Con l'arrivo di Ronaldo cercheranno di vincere la Champions".

Su Sansore ed Edera - "Sansone non è al massimo. Speriamo che domani faccia una grande partita: è partito timido ma poi si è ripreso. Edera ha giocato bene ma lo voglio più coraggioso: deve puntare l'uomo e sfruttare le sue qualità".

