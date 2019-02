CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / Matthijs De Ligt è uno dei tanti gioiellini di casa Ajax. Il difensore e capitano dei lancieri, a soli 19 anni, è già un leader della squadra ed una pedina fondamentale della nazionale olandese. I grandi club europei gli hanno messo gli occhi addosso e puntano ad un acquisto in estate.

L'Ajax sa che sarà particolarmente difficile trattenere il giocatore in estate e per questo sta sondando il terreno per un sostituto. Secondo il 'De Telegraaf', il club olandese avrebbe individuato il sostituto in Timothy Fosu-Mensah. Classe 1998, il duttile giocatore di origini ghanesi, ora al Fulham, è cresciuto nel settore giovanile del club di Amsterdam, prima di essere acquistato nel 2016 dal Manchester United, che detiene ancora il suo cartellino.

