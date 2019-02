PAGELLE TABELLINO MILAN EMPOLI/ Pratica archiviata con goleada e convinzione nella ripresa. Il Milan c'è eccome e conferma lo stato di grazia anche nella primaverile serata di San Siro. L'Empoli regge come può ma l'equilibrio è spezzato, manco a dirlo, da una pallottola del solito inarrestabile Piatek. Kessié e Castillejo completano l'opera. Rossoneri sempre più quarti.



MILAN



G. Donnarumma 6 – Spettatore non pagante. Lo si nota solo per le uscite alte sicure come da mesi a questa parte.



Conti 7 – Partita gagliarda, con coraggio e personalità. Cosa per nulla facile e scontata dopo mesi di inattività, un periodo di panchina e un ritmo gara quanto mai ridotto. Ordinato dietro, preciso in zona cross. Prova condita dall'assist per Castillejo.



Musacchio 5,5 – Qualche imprecisione di troppo che contro squadre più ciniche e incisive rischi di pagare amaramente.



Romagnoli 6,5 – Tappabuchi prezioso in una difesa che, dal risultato non si direbbe, ha corso comunque i suoi rischi nella partita.



Rodriguez 6 – Preciso e puntuale lì davanti quando disegna la parabola sulla testa di Paquetà, solido amministratore della sua zona quando nel secondo tempo ha murato i tentativi di avanzata di Di Lorenzo.



Kessie 6,5 – Freddo, freddissimo davanti a Dragowski. La temperatura giusta per mettere in ghiaccio il match con un delizioso pallonetto.



Bakayoko 6 – Ha il vizietto dell'esterno con cui smista una quantità indefinita di palloni dalla cabina di regia. Ogni tanto si concede qualche leziosità di troppo ma a questo Bakayoko tutto è concesso. Dall'80' Biglia 6 – Gli applausi di San Siro a dargli il bentornato.



Paquetà 5,5 – Si eclissa un po' dopo il gol segnato e non convalidato dal VAR. Certamente meno pimpante di Bergamo, comprensibile che nelle sue gambe possa cominciare a farsi sentire l'impiego costante e . Dal 69' Borini 6 – Ci mette il solito impegno, la solita voglia premiata con un gol che il VAR annulla alla lente d'ingrandimento.



Castillejo 7,5 – Nel primo tempo è il più coraggioso: due conclusioni pericolose da fuori che diventano tre in una ripresa dove dà il via all'azione del vantaggio e regala l'assist per il raddoppio di Kessie. Il gol è la ciliegina sulla torta.



Piatek 7 – Arma letale: tu gli dai una palla giocabile e lui la trasforma in gol. Sembra un algoritmo studiato, di proprietà di quel Robocop che Gattuso aveva catalogato bene dai primi allenamenti. Dal 69' Cutrone 6,5 – Il cuore.

Lui ci mette questo e a San Siro basta questo.Calhanoglu 6,5 – Partita ordinata, assist per il gol di Piatek e tanto, tantissimo lavoro sporco che lo allontana dalla zona gol.All.: Gattuso 7 – Carica giusta alla squadra all'intervallo e Milan cannibale in avvio di ripresa. Archiviata in due minuti la pratica Empoli e altro match, il terzo consecutivo, con i rossoneri a segno per tre volte in un match. Solo applausi.Dragowski 5,5 – Tiene a galla i suoi come può, non ha colpe sui primi due gol poi prende colpi a destra e sinistra e ogni tiro del Milan rischia di diventar gol.Veseli 5,5 – Regge un tempo, poi subisce l'urto devastante del Milan nella ripresa.Silvestre 5 – La solidità di inizio partita è spezzata dalla pallottola di Piatek. E da lì tutto il pacchetto difensivo dei toscani si sfalda.Dell'Orco 5 – Due imbucate maledette che mettono ko l'Empoli.Di Lorenzo 6 – Spinge sulla fascia con insistenza nel primo tempo. Copre come può e tutto sommato bene.Acquah 6 – Lui e Paquetà si studiano talmente bene che non si fanno male a vicenda. Uno contiene l'altro. Dal 66' Ucan sv.Bennacer 6 – Gioca tanti palloni lì in mezzo e detta i tempi della manovra di contenimento.Krunic 4,5 – Sullo 0-0 sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio. Un rigore in movimento sparato alle stelle.Pasqual 5 – Castillejo gli fa venire il mal di testa. Lo spagnolo sgattaiola da tutte le parti con troppa facilità. Dal 74' Pajac sv.Farias 5 – Non punge. Dal 66' La Gumina 5 – Spreca una ghiotta palla gol a risultato ormai netto.Caputo 5,5 – Si vede a sprazzi mai con la giusta convinzione.All.: Iachini 5,5 – L'Empoli tiene fuori la testa per un tempo, rischia di passare salvo poi crollare sotto i colpi del Milan.: Giacomelli 6 – Due volte il VAR decisivo giustamente. Consultazione precisa della tecnologia.: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (80' Biglia), Paquetà (69' Borini); Castillejo, Piatek (69' Cutrone), Calhanoglu. A disposizione: Plizzari, A. Donnarumma, Calabria, Mauri, Bertolacci, Montolivo, Abate, Strinic, Laxalt. Allenatore: Gattuso.: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (66' Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74' Pajac); Farias (66' La Gumina), Caputo. A disposizione: Provedel, Brighi, Traorè, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Diks, Oberlin, Nikolaou. Allenatore: Iachini.: Giacomelli (sez. di Trieste): 49' Piatek (M), 51' Kessié (M), 67' Castillejo (M).: 55' Di Lorenzo (E), 71' Calhanoglu (M).: -: recupero 2' e 4'. Spettatorie incasso di