p>CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED MARTIAL / La recente rinascita targatadi Anthonyha indotto Didier, tecnico della Nazionale francese, a riconsiderare l'attaccante classe 1995 per i prossimi impegni della Francia in programma il prossimo mese contro Moldova e Islanda: "E' tornato a giocare su ottimi livelli'', ha dichiarato il ct dei campioni del Mondo in carica. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato dal 'The Sun', il ritorno in Nazionale di Martial però potrebbe costare caso al Manchester United. L'accordo siglato nel 2015 con il Monaco prevedeva una clausola da più di 9 milioni di euro che si verificherà quando il giocatore raggiungerà le 25 presenze con la Francia. Al momento Martial è a quota 11 ma potrebbe raggiungere il numero prefissato prima della fine del 2020. C'è poi un'altra clausola particolare, sempre vicina ai 9 milioni di euro, che si attiverà qualora Martial venga nominato come candidato al Pallone d'Oro.

