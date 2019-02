MILAN CALDARA/ Presente, insieme ai compagni, a mister Gattuso e alla società, all'evento di promozione della sponsorship Milan-Banco BPM, il difensore rossonero Mattia Caldara ha parlato così ai giornalisti presenti: "Ho fatto qualche allenamento con la squadra, manca la confidenza con la palla e poi ci siamo. Manca poco ma non dico la data. Ho una voglia indescrivibile, sono fuori da 4 mesi e il campo è tutto per un giocatore. Voglio dimostrare il mio valore e ripagare la fiducia della società. Penso al Milan, la Juve è il passato.

Leonardo e Maldini mi hanno sempre sostenuto, tranquillizzato e consigliato di prendermi tutto il tempo possibile per guarire al meglio".

Non ha avuto ancora modo di marcarlo in allenamento, ma Piatek ha impressionato anche Caldara: "Mi ha colpito dal primo giorno la sua voglia di fare gol, vive per quello. E' un giocatore incredibile, sicuramente tra i più forti in Serie A e siamo fortunati ad averlo con noi. Chi mi ricorda? In area Inzaghi, però ha capacità di proteggere palla e aiutare la squadra. Un po' Inzaghi, un po' Ibra"

