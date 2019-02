CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il trascinatore assoluto del Milan 2019 è Krzysztof Piątek: gol a raffica con la maglia rossonera e la sua firma sull'ultimo successo contro l'Atalanta. Eppure il bomber polacco poteva non finire al Milan ma al Napoli. Lo rivela il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli intervenendo su 'Kiss Kiss Napoli': "C'è stato un incontro con il Napoli, tra i presidenti, per Piatek ma per chiudere gli affari occorre mettere nero su bianco.

Non mi risulta che il calciaitore fosse già del Napoli: è vero che c'è stato un interessamento e anche una chiacchiarata tra Preziosi e De Laurentiis. Noi volevamo cederlo a giugno e gli azzurri avevano aperto in tale senso. Poi però chi si è seduto a tavolino e ha chiuso è stato il Milan".

Sull'affare Piatek, Donatelli poi aggiunge: "Il Genoa sicuramente per quello che ha pagato Piatek, e per quello che ha fatto col giocatore, in sei mesi ha realizzato il massimo. Abbiamo messo sul palcoscenico del calcio italiano un grande attaccante ed i meriti vanno al nostro presidente che è stato il suo scout".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui