ATLETICO JUVENTUS CHIELLINI / Viglia di Atletico Madrid-Juventus, sicuramente uno degli ottavi più affascinanti di Champions League. Giorgio Chiellini è consapevole della forza e della pericolosità della squadra allenata da Simeone: "L'Atletico è una squadra che ha una filosofia meno spagnola e più italiana. Gioca molto chiusa e in verticale. Hanno giocatori di grande qualità, che trattano bene la palla, ma non giocano come il Barcellona. Ha un campione incredibile come Griezmann, che fa la differenza e rende l'Atlético imprevedibile - spiega il capitano bianconero al quotidiano 'Marca' - Morata? E' un grande amico e una persona splendida. In Champions è un giocatore molto pericoloso".

OBIETTIVO CHAMPIONS - Chiellini continua parlando dell'assalto Champions: "Vogliamo vincerla, anche se è un obiettivo difficile. Il sorteggio non è stato facile, ci è toccata una squadra molto simile a noi in quanto a valori, ideali e caratteristiche. Non è un'ossessione, è un obiettivo reale da raggiungere ma con serenità.

Sappiamo di non essere l'unica squadra che vuole conquistarla: ce ne sono altre 5-6 che la possono vincere. Vogliamo giocare al 'Wanda Metropolitano' il 20 febbraio e il primo giugno".

EFFETTO RONALDO - Chiellini esalta poi Ronaldo: "Il suo arrivo è stato importante perché ha coperto il buco lasciato da Buffon a livello di personalità, come esempio da seguire anche nello spogliatoio. Solo un pazzo poteva avere dubbi sul fatto che non avrebbe segnato e fornito assist. Dopo tanti anni dominando in Italia potevamo pensare di aver raggiunto il massimo, però grazie a Cristiano stiamo andando oltre i nostri limiti".

RAMOS, IL MIGLIORE - "Io il migliore al mondo? No, ci sono tanti altri grandi difensori. L'Atletico ne ha ad esempio uno come Godin: quando non c’è lui, l'Atletico cambia completamente. E' l’anima di questa squadra. Oblak allo stesso modo è tra i migliori portieri come Szczesny, il migliore in Italia per distacco. Sergio Ramos? Già lo dissi l’anno passato: è il migliore difensore del mondo. Con lui in campo al 'Bernabeu' non ci saremmo trovati sul 3-0".

