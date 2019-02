CHELSEA MANCHESTER UNITED SARRI/ Intervenuto nel post partita di Chelsea-Manchester United, Maurizio Sarri, manager dei Blues, ha commentato la sconfitta: "Guardando il risultato posso dire che siamo stati sfortunati, in quanto nel primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio degli avversari. Dobbiamo crescere dal punto di vista della cattiveria e dell’aggressività".

Per le ultime notizie sulla Premier---> clicca qui!

L'ex tecnico del Napoli ha poi parlato della tifoseria, in aperta contestazione, e della società: "Cori contro di me? Sono preoccupato per il risultato, non per i tifosi. La fiducia del club non è un mio problema, il mio è quello di iniziare domani a lavorare in vista del prossimo match e per migliorare cosa non è andato questa sera. Ero realmente preoccupato quando allenavo nella Serie B italiana".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui