SERIE C UFFICIALE PRO PIACENZA / Ora è ufficiale. Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C. La comunicazione è arrivata direttamente dal Giudice Sportivo. La sfida col Cuneo, persa per 20-0, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto propendere per questa decisione.

A seguito di quanto accaduto ieri, il Giudice Sportivo ha deciso di assegnare il 3-0 a tavolino in favore del, di escludere il Pro Piacenza dal campionato, di comminare alla società emiliana una multa di 20 mila euro. Oltre a questo, le gare d'andata disputate dal Pro Piacenza non avranno valore per la classfica, mentre quelle del girone di ritorno saranno tutte considerate perse per 3-0 a tavolino. Inoltre il Giudice ha inibito fino al 31 dicembre 2021 Salvatore Adelfio, mentre ha squalificato il massaggiatore Alessio Picciarelli fino al 31 dicembre 2019.