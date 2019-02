ATALANTA MILAN GASPERINI / Al termine della gara persa contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha analizzato quello che è successo a Bergamo: "Abbiamo fatto la partita giusta, il gol al 45' ha cambiato la gara. C'erano i presupposti per fare il risultato: quel gol - ha dichiarato a 'DAZN' - ha portato un calo di fiducia e dopo il gol del 2-1 non avevamo le energie, anche mentali, per ribaltare la partita. Era una prova importante ma certe situazioni sono difficili da controllare. Alcune partite, ad esempio con la Roma, siamo riuscite a ribaltare, invece il gol preso nel finale di un primo tempo condotto bene ha creato delle difficoltà.

Nel secondo tempo non siamo partiti male: le giocate individuali hanno cambiato il risultato poi non abbiamo avuto la forza per rimontare".

Su Djimsiti - "Ha fatto una grande partita fino al momento del primo gol. Ci permetteva di avere superiorità nel gioco, poi Piatek è stato straordinario. Ha saputo trasformare in oro un cross dalla trequarti. Usciamo da questa gara con voglia di rivalsa, non ci ridimensiona. Forse ci dobbiamo rimproverare il calo di convinzione, di fiducia: questo non deve succedere, non dobbiamo avere noi le pressioni. La pressione devono averle altre squadre".

Su Gomez - "Aveva preso una botta subito che ha condizionato la sua prestazione, era in difficoltà oggi, può succedere. Davanti abbiamo questi ragazzi che giocano sempre 90 minuti, in quel momento non era facile".

