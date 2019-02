CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Non solo James Rodriguez. La Juventus continua a guardare in Colombia alla ricerca di un possibile rinforzo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo 'Donbalon.com', la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino il giovane Davinson, classe '96 in forza al. Il difensore potrebbe decidere di lasciare gli inglesi per cercare un progetto più competitivo e in grado di portare titoli in bacheca.

