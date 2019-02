CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SAMPDORIA MAROTTA / Inter-Sampdoria tra campo e mercato. L'importante sfida di domani sera, valevole per la 24a giornata di campionato, darà importanti segnali anche in ottica estiva. Marotta e Ausilio avranno modo di osservare Joachim Andersen, centrale difensivo già entrato da tempo nel mirino delle migliori società straniere e italiane, Juventus compresa. Una sua buona prestazine a 'San Siro' potrebbe convincere i nerazzurri a tentare l'affondo decisivo nei prossimi mesi batendo quindi la concorrenza bianconera. I rapporti tra nerazzurri e doriani, in effetti, sono buoni, come dimostrano i tanti affari conclusi nelle ultime stagioni: da Pazzini a Skriniar passando per Icardi e Ranocchia. Non solo Andersen, però.

Calciomercato Inter, asse con la Sampdoria per battere la Juve

potrebbe sfidare la Juve per altri obiettivi di lunga data: clicca qui per le novità di mercato e non solo.

Cercato in passato dallo stesso ex dirigente juventino, Dennis Praet è un altro profilo che potrebbe interessare all'Inter. Classe 1994, il jolly del centrocampo sembra pronto al definitivo salto di qualità, che potrebbe avvenire la prossima estate. In crescita anche Karol Linetty, alto calciatore seguito dalla Juventus e ormai pilastro del centrocampo di Giampaolo. Infine, in ottica futura, i nerazzurri, cercano anche il giusto erede di Handanovic, come dimostra il recente affare Brazao in sintonia col Parma. Così, approfittando del nuovo accordo per il trasferimento di Audero dalla Juve alla Sampdoria (formula che non prevede più il contro-riscatto in favore dei bianconeri), potrebbero seguire attentamente anche la crescita del giovane portiere italiano.

