Calciomercato Sampdoria, Ferrero tratta: cessione da 140 milioni!

CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO / Nonostante le smentite di Ferrero, proseguono le trattative per la cessione della Sampdoria. I contatti col fondo internazionale interessato alla società di corte Lambruschini, riporta 'Tuttosport', starebbero continuando sottotraccia.

La questione più importante resta l'accordo economico: se il presidente aveva rifiutato una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ora un punto d’accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto sulla base di 140 milioni, anche se resta da capire se questa cifra corrisponda davvero, per eccesso o per difetto, al reale valore della Samp. La presenza nel cda blucerchiato di un manager bancario di grande esperienza come Paolo Fiorentino, intanto, può rappresentare una garanzia anche a livello finanziario per il club doriano.