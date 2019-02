SERIE A CAGLIARI PARMA HIGHLIGHTS / Il sabato di Serie A si apre con Cagliari-Parma, gara valida per la 24a giornata del massimo campionato. Le due squadre sono arrivate a questo appuntamento con due sconfitte alle spalle: pesante ko dei sardi in casa del Milan, sconfitta di misura dei ducali sul proprio campo contro l'Inter.

I momenti delle formazioni disono però completamente diversi: appena un punto nelle ultime cinque gare per i rossoblu, quattro in quattro partite per i ducali che sono anche usciti imbattuti dall'Allianz Stadium. Calciomercato.it, attraverso il canale Youtube della Lega A, vi offrirà gli highlights di Cagliari-Parma.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui