CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN INTER PSG / Il futuro di GonzaloHiguain sembra segnato. La sua permanenza a Londra potrebbe durare solo sei mesi: se il Chelsea non dovesse raggiungere il quarto posto o se Sarri dovesse essere esonerato vedere l'argentino a Londra sarebbe quasi impossibile. La politica sugli over 30, imposta dal club negli ultimi anni, non aiuta poi di certo e le ultime news di calciomercato che vogliono il Chelsea sulle tracce di Jovic dell'Eintracht Francoforte spingono verso un ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. E' difficile immaginare però che i bianconeri non cedano nuovamente l'ex Milan.

Gonzalo Higuain percepisce uno stipendio davvero importante che in pochi possono permettersi: l'argentino guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione e la Juventus pretende 36 milioni per cederlo. Soldi che certamente potrebbe garantire il mercato cinese ma l'addio di Icardi all'Inter potrebbe creare un domino incredibile degli attaccanti che potrebbe coinvolgere Gonzalo Higuain.

L'argentino potrebbe così tornare ad essere un'idea proprio dei nerazzurri, che potrebbero affidarsi ad un centravanti che conosce bene la Serie A. Un'altra strada percorribile per Higuain potrebbe essere il Psg, che di certo non avrebbe problemi a pagargli il ricco ingaggio, se dovesse cedere Cavani che piace all'Inter. Mancano ancora parecchi mesi per l'estate, che si preannuncia davvero calda per il mercato degli attaccanti

