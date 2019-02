JUVENTUS FROSINONE FORMAZIONE / In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha svelato quattro undicesimi della formazione che scenderà in campo contro il Frosinone, rimanendo qualche ballottaggio aperto. Certi di scendere in campo dal primo minuto Szczesny, Bonucci, Dybala e Ronaldo: nessun problema quindi per il portoghese dopo il lavoro personalizzato svolto ieri.

Chi al loro fianco? Rugani sarà in campo dal primo minuto se smaltirà un piccolo fastidio fisico, altrimenti spazio a Caceres. Sulle fasce si dovrebbero vedere Cancelo e Spinazzola, con De Sciglio che potrebbe insidiare uno dei due titolari. A centrocampo turno di riposo per Matuidi, spazio quindi a Khedira, Emre Can e Bentancur, mentre in attacco Mandzukic dovrebbe affiancare Dybala e Ronaldo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui