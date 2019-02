Calciomercato Inter, ESCLUSIVO agente Benson: "Costretto a smentire"

CALCIOMERCATO INTER BENSON - Nell'ambito della sua opera di rinnovamento, l'Inter guarda con interesse ai giovani talenti in giro per il mondo. Nelle scorse ore ai nerazzurri è stato accostato il nome di Manuel Benson, esterno offensivo belga di origini angolane classe 1997 che milita nel Mouscron. Secondo fonti fiamminghe, il club meneghino avrebbe anche mandato i suoi osservatori a visionarlo nell'ultimo turno di campionato e sarebbe pronto a duellare con il Chelsea per averlo a giugno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it , tuttavia, il suo agente ha tenuto a precisare che "mi trovo costretto a dover smentire questi rumors, non so chi li abbia fatti uscire - ha dichiarato Patrickai nostri microfoni - E' vero che il mio assistito interesse a diverse squadre in Europa, ed in particolar modo in, ma ad oggi non c'è stato alcun contatto con l'Inter né tantomeno con il Chelsea, società con la quale ho un rapporto diretto e stretto".