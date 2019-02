Calciomercato, lo United scarica Sanchez: tentazione Serie A

CALCIOMERCATO SANCHEZ / "Non posso farci nulla per Alexis, è lui che deve ritrovare se stesso quando gioca". Suonano quasi come una resa le parole di Solskjaer su Sanchez, arrivate subito dopo la sconfitta casalinga contro il Psg.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante cileno sembra avere ormai le ore contate ale in passato si è parlato anche di un interessamento da parte di Atletico Madrid,. L'ostacolo principale è, tuttavia, rappresentato dall'elevato ingaggio del cileno che in Inghilterra guadagna 20 milioni di euro a stagione.