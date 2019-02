p>ROMA PORTO DI FRANCESCO CONCEICAO / Nella conferenza stampa post, Eusebioha così risposto in merito al duro battibecco connel secondo tempo: "Abbiamo avuto qualcosa da ridire - le parole del tecnico della Roma raccolte dall'inviato di Calciomercato.it - Cose che capitano in partita, a me succede di rado, ma quando si va oltre magari vado lì ad esprimere il mio pensiero. Per me finisce tutto lì".

Il tecnico della Roma ha poi parlato della gara di ritorno: "Mi immagino innanzittutto una Roma che faccia gol attraverso una grande fase difensiva. La cosa più importante secondo me è non andare lì per difendere il risultato. Dobbiamo andare lì come se si fosse sullo 0-0".

