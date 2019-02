ROMA SCHICK BARCELLONA / Continua il problema infortuni in casa Roma, ora alle prese con quello di Schick.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come raccontato nelle scorse ore l'attaccante ha rimediato una lesione ai flessori della coscia sinistra, che lo costringerà a star fuori per circa due settimane. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . L'ex Sampdoria è volato a Barcellona per un controllo più approfondito sui flessori e rientrerà nella Capitale già in serata.